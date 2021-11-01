Водитель маршрутки из Петербурга признался в еще одном эпизоде изнасилования с 18-летней девушкой

Водителя маршрутки изобличили во втором изнасиловании. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следователи управления СК по Петербургу выявили второй эпизод сексуального насилия со стороны водителя маршрутки, которого 27 октября обвинила в изнасиловании пассажирка. По ее словам, вечером она села в маршрутку у метро «Лесная». Водитель, увидев, что в салоне она была одна, завез ее в темное место за гаражи и изнасиловал. Мужчину задержали. А в ходе допроса он рассказал о еще одном случае.

- В результате оперативно-следственных мероприятий установлено, что 16 октября около 23:00 у дома 2 по Сочинской улице задержанный совершил насильственные действия сексуального характера в отношении девушки 2003 года рождения. 31 октября у потерпевшей принято заявление, - сообщает источник «КП-Петербург».

Известно, что подозреваемом в изнасилованиях оказался 48-летний мужчина славянского происхождения, но имеющий гражданство Киргизии. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания, позднее ему изберут меру пресечения до суда.