Пробок в первый рабочий день локдауна в Петербурге почти не было

На дорогах Петербурга удивительно свободно. Фото: Яндекс.Карты.

Неизвестно, какое количество жителей Петербурга остались дома в нерабочие дни, но первый «рабочий» день локдауна оказался совсем не пробочным. Дороги города в понедельник было непривычно свободными.

Даже в утренний час пик заторы не достигли пяти балов по 10--балльной шкале. А позднее и вовсе откатились к уровню выходного дня. На 11:30 пробки составляли всего два балла.

Некоторые затруднения есть на Садовой улице от Невского проспекта к Марсову полю, на Троицком мосту, а также на улице Академика Лебедева и Литейном мосту в сторону центра из-за ремонтных работ.

КАД непривычно свобода, единственная пробка - на внутреннем кольце при подъезде к ЗСД в районе Предпортовой. Там произошло ДТП.

Напомним, что период с 30 октября по 7 ноября объявлен в России нерабочим. При этом некоторые предприятия и организации работают с 1 по 3 ноября. В эти же дни открыты дежурные группы в детских садах.