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Происшествия1 ноября 2021 11:54

Следственный комитет начал проверку в связи с гибелью мужчины во время пожара в Кингисеппском районе Ленобласти

В жилом доме произошел холок, после чего загорелась квартира
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В Кингисеппском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме

В Кингисеппском районе следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины в результате пожара в многоквартирном доме

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленинградской области следственный комитет начал проверку в связи с гибелью мужчины пожаре, который произошел в жилом доме в деревне Фалилеево рано утром 1 ноября 2021 года.

- Сообщение о возгорании на пульт экстренной службы поступило в 4:23 часов утра. Горела обстановка в квартире на площади 10 квадратных метров, - сообщили в МЧС Ленобласти.

По данным следственного комитета, возгоранию предшествовал хлопок. После того, как пожар был потушен, в квартире обнаружили погибшего 69-летнего мужчину. Остальные жильцы смогли самостоятельно эвакуироваться из дома.

Причина хлопка, а также последующего пожара пока не установлены. Сейчас на месте работают специалисты - следователь Кингисеппского межрайонного следственного отдела, а также сотрудники МЧС и полиции.

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Мужчина погиб после хлопка и пожара в жилом доме Кингисеппского района Ленобласти
Мужчина погиб после хлопка и пожара в жилом доме Кингисеппского района Ленобласти