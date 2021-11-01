Здание гипермаркета «Карусель» у новой арены СКА снесут ради застройки

Здание гипермаркета на Кузнецовской улице уйдет под застройку.

Здание гипермаркета «Карусель» на Кузнецовской улице будет снесено и уйдет под застройку. Об этом стало известно, после перехода земельного участка, на котором стоял комплекс, к крупному инвестору.

- Торговый объект и права аренды 2,2 гектара земли перешли к закрытому паевому инвестиционному фонду «Отал Недвижимость», следует из данных Росреестра. По соседству с участком идет строительство ледового комплекса «СКА Арена» на месте снесенного СКК «Петербургский», - пишет «Коммерсант».

По оценкам экспертов, покупка участка со стоящим на нем зданием гипермаркета, автосервиса и парковки могла обойтись инвестору в 600-700 миллионов рублей. Специалисты считают, что территория отлично подходит для возведения отеля с апартаментами, жилья или бизнес-центра.

Напомним, что ранее владелец торговой сети «Карусель», компания X5 Group заявила о закрытии части гипермаркетов (на Кузнецовской закрылся еще в сентябре) или переформатировании их в магазины «Перекресток». Несколько бывших «Каруселей» уже переделаны, либо проданы инвесторам.

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