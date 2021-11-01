Смертность от коронавируса выросла в Петербурге 1 ноября 2021 года

В Петербурге выросла суточная смертность от коронавируса Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге выросла смертность от коронавируса. По данным оперативного штаба на 1 ноября 2021 года в городе зарегистрировано еще 85 летальных случая за последние сутки. Прирост к дню ранее составил более 3 процентов. Однако только 28 октября в городе было зафиксировано 70 смертей.

- По сравнению с выходными заражаемость в Петербурге немного упала, однако все еще остается выше 3 тысяч человек каждый день. На 1 ноября выявлено еще 3250 заболевших, - говорится в данных оперштаба. - Среди выздоровевших 1095 человек.

Всего за время пандемии в Петербурге заразились коронавирусом 711 804 человек, из них скончались 23 965 и выздоровели 643 867 пациентов.

Напомним, что в Северной столице объявлен локдаун с 30 октября по 7 ноября. В этот период разрешено работать только магазинам с товарами первой необходимости, а также театрам и музеям.