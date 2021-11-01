Второй этап введения QR-кодов вступил в Петербурге 1 ноября

QR-коды для посещения спортивных мероприятий вступили в силу в Петербурге 1 ноября Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В понедельник, 1 ноября 2021 года, в Санкт-Петербурге вступил в силу второй этап ввода QR-кодов. Теперь предъявлять документ об иммунизации от коронавируса придется при посещении спортивных мероприятий.

- С 1 ноября система QR-кодов вводится при посещении конгрессно-выставочных, спортивных и физкультурных мероприятий численностью более 40 человек. Исключение только для детей и подростков до 18 лет, - ранее сообщили в Смольном.

Кроме QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, также можно предъявить справку о медицинском отводе.

Напомним, что первый этап вступил в силу с 30 октября. В него вошли музеи, театры, цирки, концертные залы, кинотеатры, гостиницы, пансионаты и дома отдыха. Третий этап ввода QR-кодов назначен на 15 ноября.