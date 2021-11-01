Угонщика двух «Бентли» с полицейской стоянки задержали в Петербурге

Изъятые как вещдоки машины пропали со спецстоянки. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургские сыщики нашли и задержали 39-летнего уроженца Дагестана, которого подозревают в угоне пяти машин с полицейской стоянки. В списке автомобилей, переданных на хранение как вещественные доказательства, были два элитных «Бентли», две «Тойоты» и...КамАЗ.

- В рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в крупном размере, возбужденного в мае 2021 года, на территорию автостоянки ООО «ЦПП по ОСАГО и Каско», расположенной на Гостилицком шоссе, были помещены вещественные доказательства на основании договора между ГУ МВД и генеральным директором указанного ООО. Факт хищения автомобилей был установлен 20 августа 2021 года сотрудниками УМВД России по Кировскому району Санкт-Петербурга, - сообщает источник «КП-Петербург».

Уже после пропажи машин было возбуждено другое дело, теперь о краже в крупном размере. А 29 октября по подозрению в преступлении был задержан нигде не работающий мужчина, который изобличен в том, что «по указанию неустановленных лиц» неоднократно приезжал на автостоянку, откуда и похищал машины.

Сам подозреваемый арестован до суда, а сыщики выясняют кто его подельники, заказчики и где, собственно, находятся сами украденные машины.