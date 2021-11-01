Более 430 человек с коронавирусом госпитализированы в Петербурге за сутки

Более 400 пациентов с коронавирусом госпитализировали в Петербурге за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге уровень госпитализации больных коронавирусом остается на высоком уровне. По данным Смольного на 1 ноября 2021 года за минувшие сутки в больницах оказались более 430 человек.

- В Петербурге за минувшие сутки госпитализированы 436 пациентов с коронавирусом, выписаны были 175, - сообщается в отчете городского правительства.

Всего в городе 18 больниц работают на прием и занимаются лечением инфицированных, в них развернуто порядка 9,5 тысяч мест, из которых занято 7 989 коек. Среди пациентов 747 находятся в тяжелом состоянии в отделениях реанимации, еще 379 подключены к аппаратам ИВЛ. Также во временном госпитале в "Ленэкспо" лежат еще 355 пациентов.

Кроме того, дома переносят заболевание на данный момент более 39,7 тысяч горожан.