Разрешения на льготную стоянку в новой зоне платной парковки начали оформлять в Петербурге с 1 ноября

Оформить разрешение на стоянку в зоне платной парковки можно с 1 ноября. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С 1 ноября в Петербурге начали оформлять разрешения на стоянку в новой зоне платной парковки, которая существенно расширится с 1 декабря и затронет 71 улицу в центральной части города.

- Комитет по транспорту информирует о возможности оформить парковочные разрешения для жителей домов на улицах Центрального района, где с 1 декабря начнет функционировать платная парковка. Для внесения автомобиля в реестр льготных разрешений необходимо обратиться в МФЦ или подать документы через региональный портал госуслуг, - сообщает пресс-служба комитета.

На время нерабочей недели, с 1 по 7 ноября, будет возможна только дистанционная подача заявлений. Позднее документы можно оформить лично. Уточнить список документов и задать вопросы можно по телефону 417-50-00.

Напомним, что кроме жителей зоны платной парковки, право на льготный абонемент имеют ветераны, инвалиды, многодетные семьи, владельцы электромобилей и т.д.

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