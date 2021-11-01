С начала локдауна в Петербурге уменьшилось число детсадов с закрытыми на карантин группами

26 групп закрыли на карантин в 19 детских садах в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

С начала локдауна в Санкт-Петербурге уменьшилось количество детских садов с закрытыми на карантин группами. Об этом «Комсомолке» рассказали в пресс-службе комитета по образованию. Напомним, с 30 октября по 7 ноября в Северной столице доступны для посещения лишь те общественные места, которые признаны жизненно важными – магазины продуктов, аптеки, газетные киоски, музеи. Однако, как убедились журналисты «КП-Петербург», в городе ведется и подпольная торговля.

Пока школьники находятся на осенних каникулах, в детсадах продолжают работать дежурные группы. Неделей ранее в 23 дошкольных учреждениях не работали 34 группы по причине выявления ОРВИ, гриппа или коронавируса. Сейчас эпидситуация в детсадах стала получше.

- По данным на 1 ноября, закрыты 26 групп в 19 детских садах, - уточнили «КП-Петербург» в комитете по образованию.