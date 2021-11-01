Территорию завода имени Козицкого, где делали телевизоры «Радуга», застроят жильем

На месте завода имени Козицкого появится новый ЖК. Фото: raduga.spb.ru

Уже бывшая территория завода имени Козицкого на Васильевском острове будет застроена элитным жильем. Корпуса предприятия на углу 7-й линии В.О. и набережной реки Смоленки выкупил частный инвестор. В планах значится снос одного из корпусов.

- В рамках проекта редевелопмента производственный корпус 1988 года постройки будет демонтирован. На его месте построят 5-9 этажный жилой комплекс бизнес-класса общей площадью около 20 тысяч квадратных метров, примерно на 400 квартир, - пишет «Деловой Петербург».

Но угловое историческое здание (Дом Шредера) будет сохранен и приспособлен под современное использование.

Работы на участке могут начаться уже во втором квартале 2022 года. Эксперты оценивают общие вложения в проект в четыре миллиарда рублей.

Что станет с нынешним производством завода имени Козицкого, неизвестно.

Справка «КП»:

«Завод им. Козицкого» основан в 1855 году как мастерские фирмы «Сименс и Гальске». Это одно из старейших предприятий в России в области техники связи и телекоммуникаций. Кроме оборудования для нужд оборонной отрасли, завод известен как производитель цветных телевизоров «Радуга». На данный момент завод занимается выпуском оборудования для цифрового ТВ, спутниковых систем и пр.