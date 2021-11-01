Более 1,4 млн жителей Петербурга привились от гриппа

Прививку от гриппа сделали более 1,4 миллиона петербуржцев Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге с начала сезона от гриппа привились уже более 1,4 миллиона жителей города, в том числе 200 тысяч детей. Об этом в Смольном рассказали 1 ноября 2021 года.

- На прошлой неделе в Петербург поступило более 369 тысяч доз вакцины от гриппа "Совигрипп". На выходных ее распределили между прививочными пунктами, - отметил вице-губернатор Олег Эргашев.

В первую очередь прививаться от сезонного гриппа рекомендуется горожанам, страдающим от хронических заболеваний, а также пожилым гражданам.

Кроме того, с октября Минздрав разрешил одновременно прививаться от гриппа и коронавируса, так как взаимодействие препарата "Спутник V" с вакциной для профилактики гриппа не снижает эффект.

Напомним, что прививочные пункты от коронавируса и гриппа расположены в одних и тех же местах.