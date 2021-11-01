Автомобилистов Петербурга попросили помочь врачам города

Петербургские врачи просят помощь автоволонтеров Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Смольный обратился к автомобилистам Санкт-Петербурга с просьбой помочь врачам. Проект «Подвези врача» начал снова набирать автоволонтеров, которые готовы подвозить участковых врачей поликлиник на вызовы к пациентам. Об этом в городской администрации рассказали 1 ноября 2021 года.

- Петербургские волонтеры с первых дней пандемии были рядом с теми, кому нужна поддержка. Жители нашего города всегда поддерживали друг друга в сложные времена, проявляя настоящий ленинградский-петербургский характер, - отметил губернатор Александр Беглов.

Сейчас у многих поликлиник сильно выросла нагрузка, вызовов все больше. На одного медика приходится в среднем по 25-30 вызовов в день.

Благодаря проекту и автоволонтерам в прошлом году медики смогли посетить порядка 7,3 тысяч пациентов.

Для того, чтобы присоединиться к проекту, нужно заполнить форму в социальной сети ВКонтакте по ссылке.