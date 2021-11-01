11 литографий Пабло Пикассо выставили на продажу в Петербурге

Литографии Пабло Пикассо выставили на продажу в Петербурге / Фото: Авито

В Санкт-Петербурге выставили на продажу 11 уникальных литографий знаменитого художника Пабло Пикассо. Объявление о продаже появилось в понедельник, 1 ноября 2021 года. Продавцом выступает петербургский коллекционер по имени Александр, который уже не первый раз представляем уникальные лоты-работы известных деятелей искусства.

- Оригинальное прижизненное портфолио из 12 литографий, из них осталось 11, Пабло Пикассо «Picassos Taube», лимитированный тираж. Известно, что портфолио выпущено при участии самого Пикассо - на одном из аукционов продавалась обложка данного портфолио с автографом художника, - говорится в объявлении.

На каждом рисунке есть специальный знак, подтверждающий законность тиражирования произведения искусств.

Один лист литографии - 22 на 18 сантиметров. Стоимость 2,9 тысячи рублей.