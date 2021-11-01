Более 26 миллиардов рублей взыскали приставы с жителей Петербурга с начала года

Судебные приставы собрали более 26 миллиардов рублей с должников в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 26 миллиардов рублей взыскали судебные приставы с должников в Петербурге с начала 2021 года. Об этом рассказали журналистам в региональном управлении Федеральной службы судебных приставов России.

- В пользу детей перечислено более 577 миллионов рублей алиментных платежей. Более 351 миллиона рублей задолженностей по зарплате взыскано с работодателей, - пишет «Петербургский дневник».

Одна из самых крупных сумм - почти 7,7 миллиарда рублей - долги по налогам. Более 1,6 миллиарда рублей приставы взыскали с неплательщиков в сфере ЖКХ. 245 миллионов рублей - штрафы ГИБДД.

Всего в работе у приставов ежегодно находится примерно 2,2 миллиона дел. Этот показатель долгое время остается одинаковым. Особое внимание уделяется работе по взысканию алиментов. В УФССП напоминают, что за неуплату средств на содержание детей предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.