Убирать листья воздуходувами запретили в Петербурге после жалоб горожан на шум

Жилищный комитет запретил шумно убирать листья в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Власти Петербурга услышали жалобы невыспавшихся горожан и запретили использование воздуходувов для уборки листьев. Соответствующее письмо направил Жилищный комитет в адрес Комитета по благоустройству. Теперь «привидения с моторчиком» не должны беспокоить людей возле жилых домов.

- Запрещается использовать воздуходувные устройства, для уборки придомовых территорий <...> опускается применение воздуходувных устройств при уборке газонов от опавшей листвы вдали от многоквартирных домов не ранее 10 часов в будние дни и 12 часов в выходные и праздничные дни, соблюдая при этом требования санитарных правил и норм, - говорится в тексте письма, который приводит движение «Деревья Петербурга» на своей странице ВКонтакте.

Активисты отмечают, что они одержали важную победу в стремлении сделать город комфортнее. В случае, если коммунальщики продолжат шумно сдувать листья и будить горожан по утрам, общественники призывают вызывать полицию и требовать исполнения нормативных актов Жилищного комитета.

- Борьба за безопасную окружающую среду, за здоровье и экологическое благополучие жителей Петербурга не закончена, - отмечают экоактивисты.