Отец, по вине которого в квартире сгорели две маленькие девочки, отправится под суд в Петербурге

В Санкт-Петербурге перед судом предстанет мужчина, по вине которого сгорели его маленькие дочери Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге под суд отправили мужчину, по вине которого погибли две его маленькие дочери. Об этом 1 ноября 2021 года сообщили в следственном комитете. 31-летний горе-отец оставил детей одних дома, а также бросил непотушенную сигарету из-за которой произошел пожар.

- 24 апреля мужчина, оставив дома дочерей двух и четырех лет, ушел на улицу. В это время в квартире загорелась мебель от непотушенной им сигареты, - рассказали в комитете.

На пожар приехали спасатели, вывели малышек из квартиры и госпитализировали в больницу. Однако младшая скончалась в тот же день. Вторая четырехлетняя девочка несколько месяцев пролежала в больнице, была подключена к аппарату ИВЛ, ей оказывалась медицинская помощь. Но 4 августа она скончалась.

Сейчас все материалы дела переданы в суд. Мужчине грозит до четырех лет тюрьмы.