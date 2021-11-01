Огромная пробка сковала КАД и Московское шоссе Петербурга из-за ДТП

Гигантская пробка сковала КАД и Московское шоссе Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге юг города сковала огромная пробка. Вечером 1 ноября 2021 года перед съездом на Шафировский проспект на Кольцевой автодороге произошло ДТП, которое буквально парализовало движение. Об этом автомобилисты рассказали в социальной сети.

- Стоит Московское шоссе и КАД из-за аварии перед съездом на Шафировское шоссе, - рассказали очевидцы.

Некоторые автомобилисты рекомендуют сразу же ехать на трассу М-11, чтобы не стоять в этом многокилометровом заторе.

По данным сервиса "Яндекс" на Московском шоссе от КАД до поворота к заводу Foxconn затор растянулся на пять километров. Такая информация была на 15:30 часов. Однако позже пробка лишь продолжила расти. На данный момент в пробке можно потерять минимум полтора часа.