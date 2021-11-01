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Происшествия1 ноября 2021 17:54

Пациентов НИИ им. Джанелидзе в Петербурге экстренно эвакуировали из-за задымления

Из помещений вывели около 40 человек
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
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В НИИ Джанелидзе произошло возгорание

В НИИ Джанелидзе произошло возгорание

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге экстренно эвакуировали пациентов из НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. ЧП произошло 1 ноября 2021 года. Причиной эвакуации стало появление дыма, пишет издание "Невские новости".

- Сообщение по пожаре в доме 3 по Будапештской улице поступило на пульт экстренной службы около двух часов дня. Из здания вывели порядка 40 человек, - сообщает издание.

На место прибыла спасательная бригада, однако никакого пожара они не обнаружили.

Выяснило, что на третьем этаже больнице проходили работы по демонтажу оконных проемов. В это время искра попала на мебель, от которой пошел дым. Из-за этого в медицинском учреждение и произошла тревога.

Известно, что никто из работников или пациентов больницы не пострадал. На данный момент НИИ продолжает работу в штатном режиме.