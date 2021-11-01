В ковидный пансионат "Заря" в Петербурге закупят продуктов на 2,5 млн рублей

В пансионат "Заря" в Петербурге закупят продуктов на 2,5 млн рублей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Пансионат "Заря" в Санкт-Петербурге, который временно стал местом для приема пациентов с подозрением на коронавирус, либо тех, кому необходимо переждать карантин, закупает продукты. На портале госзакупок на 1 ноября 2021 года уже определен поставщик колбас, овощей и сыра.

- Победителем конкурса стала компания ООО "КСП ГАЙ". Она должна будет поставить продуктов в пансионат на 2,5 миллиона рублей, - говорится в документах.

В списке продуктов имеется фасоль, шлифованный горох, куриные яйца, мясо, ветчина, сосиски, вареные и полукопченые колбасы, грибы, капуста, кукуруза, замороженные ягоды, виноград, молоко, сыры, различные молочные продукты и так далее.

Напомним, что согласно данным Смольного, на данный момент в пансионате "Заря" содержатся 644 человека.