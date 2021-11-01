Температура в октябре на 2 градуса превысила норму в Петербурге

Среднемесячная температура октября на 2 градуса превысила норму в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

Минувший октябрь 2021 года в Санкт-Петербурге оказался очень теплым, несмотря на холодный и дождливый период во второй декаде месяца. Об этом "КП-Петербург" рассказала ведущий синоптик группы специализированных прогнозов Гидрометцентра Северной столицы Наталья Мироничева.

- Первая неделя месяца была теплой и сухой, максимальные температуры воздуха достигали 13-16 градусов. К середине второй декады волна тепла сменилась волной холода. В третьей декаде в наши районы вновь стал поступать теплый и влажный воздух, в отдельные дни температура поднималась до 10-13 градусов тепла, - рассказала синоптик.

В итоге среднемесячная температура октября на 2 с небольшим градуса превысила климатическую норму. Этот результат уступает прошлогоднему октябрю, который был на 3,4 градуса теплее нормы, но превосходит октябри предыдущих 11 лет.

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