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Происшествия1 ноября 2021 19:21

Пенсионер на «Фольксвагене» умер от сердечного приступа на трассе «Кола» в Ленобласти

Иномарка вылетела в кювет и перевернулась
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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74-летний водитель «Фольксвагена» умер от сердечного приступа на трассе «Кола» в Ленобласти.

74-летний водитель «Фольксвагена» умер от сердечного приступа на трассе «Кола» в Ленобласти.

Фото: Олег ЗОЛОТО

74-летний водитель «Фольксвагена» умер от сердечного приступа во время поездки по трассе «Кола» в Ленобласти. Все произошло около 12:30 в понедельник, 1 ноября, на 60-м километре федеральной трассы. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу. На пассажирском месте находилась жена водителя, но она чудом не пострадала. Позже пенсионерка рассказала инспекторам ГИБДД, что произошла трагедия.

- По словам женщины, супруг схватился за сердце во время поездки, почувствовал боль и потерял сознание. Следом он выехал в левый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась на крышу в канаву со сточной водой, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что прибывшие медики констатировали смерть водителя. Полиция проводит проверку по факту происшествия.