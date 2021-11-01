Пенсионер на «Фольксвагене» умер от сердечного приступа на трассе «Кола» в Ленобласти

74-летний водитель «Фольксвагена» умер от сердечного приступа на трассе «Кола» в Ленобласти. Фото: Олег ЗОЛОТО

74-летний водитель «Фольксвагена» умер от сердечного приступа во время поездки по трассе «Кола» в Ленобласти. Все произошло около 12:30 в понедельник, 1 ноября, на 60-м километре федеральной трассы. Иномарка вылетела в кювет и перевернулась на крышу. На пассажирском месте находилась жена водителя, но она чудом не пострадала. Позже пенсионерка рассказала инспекторам ГИБДД, что произошла трагедия.

- По словам женщины, супруг схватился за сердце во время поездки, почувствовал боль и потерял сознание. Следом он выехал в левый по ходу движения кювет. Машина опрокинулась на крышу в канаву со сточной водой, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Добавим, что прибывшие медики констатировали смерть водителя. Полиция проводит проверку по факту происшествия.