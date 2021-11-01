Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество1 ноября 2021 19:30

В Петербурге за 4,5 миллиона рублей отремонтируют кабинеты в госпитале для ветеранов войн

Рабочим предстоит поменять двери, розетки и покрасить стены
Юлия СТАЛИНА
Юлия СТАЛИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Начать планируют уже в этом году.

Начать планируют уже в этом году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге готовят к ремонту. Потратить на обновления кабинетов планируют больше 4,5 миллионов рублей. Об этом стало известно из конкурсной документации на сайте Госзакупок.

- Работы по текущему ремонту помещений в структурном подразделении СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" по адресу: СПб, ул. Народная, д.21, корп. 2, согласно сводному сметному расчету, - говорится в задании.

1 ноября заказчик, которым является городской минздрав, определился с подрядчиком. Работами будет заниматься компания «Ампир».

Начать ремонт планируют в ноябре. Подрядчику предстоит поменять двери и розетки, установить перегородки в кабинетах, а также сделать косметический ремонт.