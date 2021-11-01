В Петербурге за 4,5 миллиона рублей отремонтируют кабинеты в госпитале для ветеранов войн

Начать планируют уже в этом году. Фото: Олег ЗОЛОТО

Госпиталь для ветеранов войн в Петербурге готовят к ремонту. Потратить на обновления кабинетов планируют больше 4,5 миллионов рублей. Об этом стало известно из конкурсной документации на сайте Госзакупок.

- Работы по текущему ремонту помещений в структурном подразделении СПб ГБУЗ "Госпиталь для ветеранов войн" по адресу: СПб, ул. Народная, д.21, корп. 2, согласно сводному сметному расчету, - говорится в задании.

1 ноября заказчик, которым является городской минздрав, определился с подрядчиком. Работами будет заниматься компания «Ампир».

Начать ремонт планируют в ноябре. Подрядчику предстоит поменять двери и розетки, установить перегородки в кабинетах, а также сделать косметический ремонт.