Жесткое ДТП с участием двух авто произошло на перекрестке Стачек и Трефолева

Два автомобиля угодили в жесткое ДТП на юго-западе Петербурга. Фото: vk.com/krasnosel_news

Две иномарки превратились в груду металла в жестком ДТП на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева в Санкт-Петербурге. Фотографии с места вечерней аварии появились в группе «Красносельский район» во «Вконтакте». Судя по снимкам, от машин не осталось живого места. На место примчались медики, полиция и спасатели МЧС.

- Один автомобилист в верстовой столб въехал, похоже насмерть. Второго участника на «неотложке» увезли, - пишут очевидцы с места происшествия.

Официальной информации насчет страшного ДТП пока не поступало. Инспекторы ГИБДД продолжают проводить проверку по факту аварии. Известно, что ДТП на время парализовало движение в сторону юго-запада Северной столицы, но к 19:00 на проспекте Стачек стало посвободнее.