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Происшествия1 ноября 2021 19:38

Жесткое ДТП с участием двух авто произошло на перекрестке Стачек и Трефолева

Машины превратились в груду металла, на место оперативно прибыла «неотложка»
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Два автомобиля угодили в жесткое ДТП на юго-западе Петербурга. Фото: vk.com/krasnosel_news

Два автомобиля угодили в жесткое ДТП на юго-западе Петербурга. Фото: vk.com/krasnosel_news

Две иномарки превратились в груду металла в жестком ДТП на перекрестке проспекта Стачек и улицы Трефолева в Санкт-Петербурге. Фотографии с места вечерней аварии появились в группе «Красносельский район» во «Вконтакте». Судя по снимкам, от машин не осталось живого места. На место примчались медики, полиция и спасатели МЧС.

- Один автомобилист в верстовой столб въехал, похоже насмерть. Второго участника на «неотложке» увезли, - пишут очевидцы с места происшествия.

Официальной информации насчет страшного ДТП пока не поступало. Инспекторы ГИБДД продолжают проводить проверку по факту аварии. Известно, что ДТП на время парализовало движение в сторону юго-запада Северной столицы, но к 19:00 на проспекте Стачек стало посвободнее.