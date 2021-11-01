Деды Морозы в Петербурге будут ходить к детям с QR-кодами

Ряженные волшебники перед тем как пойдут к детям, делаю прививку от коронавируса. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге Деды Морозы готовятся к новому сезону. Скоро аниматоры начнут традиционно развлекать малышей, а сейчас они как можно скорее подстраиваются под новые условия. В этом году ряженные волшебники будут ходить к детям с QR-кодами. На сайтах бесплатных объявлений уже появились предложения «заказать Деда Мороза с сертификатом».

- И Дед Мороз и Снегурка у нас вакцинированы, имеют QR-код, - говорится в объявлении.

Между тем, в Петербурге уже объявили, как украсят город к Новому году. Традиционно, центром оформления станет Невский проспект, который будет украшен к европейском стиле с элементами имперской тематики времен Петра Великого. Двери задекорируют гирляндами теплого света, хвойными деревьями и игрушками красного цвета.