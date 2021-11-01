Владимир Колокольцев поблагодарил 30 сотрудников МВД за спасение людей от верной смерти

Министр внутренних дел поблагодарил коллег-полицейских, спасших жизни людей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министр внутренних дел Владимир Колокольцев поблагодарил 30 сотрудников МВД из разных регионов России, которые отметились тем, что спасли погибавших. Полицейские получили высокие ведомственные награды за мужество и героизм. Генерал полиции отметил, что новое поколение стражей порядка продолжают славные традиции предков в плане самоотверженности, сопереживания, благородства и смелости.

- Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций министерства, основанных на верности присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели, - сказал Владимир Колокольцев.

В частности, высокой награды удостоили инспектора ППС из Тулы Наталью Демьянову, которая вместе с коллегами ринулась в горящее здание спасать двоих детей и пятерых взрослых. По ее словам, любой полицейский не может пройти мимо чужой беды, поэтому она просто исполнила свой долг.