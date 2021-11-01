Пар заволок проспект Космонавтов в Петербурге из-за мощного прорыва трубы

Автомобили "искупались" в кипятке после прорыва трубы на проспекте Космонавтов в Петербурге. Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге пар заволок проспект Космонавтов из-за мощного прорыва трубы вечером в понедельник, 1 ноября. О горячей воде, заполнившей проезжую часть, сообщили очевидцы в соцсетях. В «Теплосети Санкт-Петербурга» подтвердили «Комсомолке» факт инцидента и заверили, что все пострадавшие от «горячего душа» автомобилисты могут рассчитывать на возмещение ущерба. Сейчас опасный участок оградили от пешеходов и транспорта.

Район происшествия окутал пар. Фото: "Мегаполис"

- Аварийные бригады предприятия оперативно прибыли на место. Дефект обнаружили по адресу проспект Космонавтов, дом 52, корпус 1. На месте обеспечены все меры безопасности. Резервирование теплоснабжения возможно осуществлять путем замены теплоносителя, - передает пресс-служба «Теплосети».

Вода добралась и до дворов. Фото: "Мегаполис"

По оценкам рабочих, ремонт закончится во вторник, 2 ноября. Тогда же дома в районе прорыва начнут получать отопление в штатном режиме. В «Теплосети» напоминают, что в случае обнаружения пара и вытекшего кипятка нужно сразу же отойти как можно дальше от места происшествия и вызвать аварийную бригаду.