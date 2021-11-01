Петербург начал закупать электробусы

В Петербурге станет в разы больше электробусов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В конце октября «Пассажиравтотранс» начал приобретать новые электробусы, которые выйдут улицы Северной столицы уже в ближайшее время. На сайте государственных закупок появилась информация о поставке четырех машин. Каждая из них обойдется городу в сумму от 32,3 до 33,9 миллиона рублей.

- Электробусы должны обладить большой вместимостью, стоячими и сидячими местами, а также грузоподъемностью не менее пяти тонн, - говорится в документе.

Учитывая планы Смольного о приобретении 400 таких машин и стоимости каждой из них, городу придется раскошелится более чем на миллиард. И это без учета создания парка в Красногвардейском районе.

Такие нововведения позволят сделать Петербург одним из самых «электробусных» городов России. Пока пальму первенства в этом направлении удерживает Москва. В прошлом году там практически полностью отказались от троллейбусов в пользу нового вида транспорта. Однако Северная столица пока не планирует повторять опыт Белокаменной. В ближайшие годы Петербург собирается также сделать акцент на троллейбусах с автономным запасом хода.

Напомним, что первые электробусы вышли на маршруты в Петербурге в 2019 году. Их можно заметить на улицах Васильевского острова и Петроградской стороны.