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Общество1 ноября 2021 21:07

На модернизацию петербургских трамваев потратят 270 миллионов

В вагонах заменят двери, фары, поворотники и другие комплектующие
Никита НЕСТЕРОВ
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В Петербурге заменят старые трамваи до середины 2022 года.

В Петербурге заменят старые трамваи до середины 2022 года.

Фото: Олег ЗОЛОТО

До середины 2022 года в Петербурге собираются обновить трамваи одной из самых популярных моделей - ЛВС-2005. На модернизацию собираются потратить почти 270 миллионов рублей, говорится в документах, опубликованных на сайте государственных закупок.

- Подрядчик должен поменять двери, фары, поворотники, токоприемники, кабели и другое оборудование. Работы необходимо провести до 30 июня 2022 года, - написано в требованиях.

Также после замены оборудования трамваи должны будут выдерживать температуры от - 40 + до +40 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что «Пассажиравтотранс» начал закупать электробусы.