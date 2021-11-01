На модернизацию петербургских трамваев потратят 270 миллионов

В Петербурге заменят старые трамваи до середины 2022 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

До середины 2022 года в Петербурге собираются обновить трамваи одной из самых популярных моделей - ЛВС-2005. На модернизацию собираются потратить почти 270 миллионов рублей, говорится в документах, опубликованных на сайте государственных закупок.

- Подрядчик должен поменять двери, фары, поворотники, токоприемники, кабели и другое оборудование. Работы необходимо провести до 30 июня 2022 года, - написано в требованиях.

Также после замены оборудования трамваи должны будут выдерживать температуры от - 40 + до +40 градусов.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что «Пассажиравтотранс» начал закупать электробусы.