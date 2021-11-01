Водолазы третьи сутки ищут пропавшего 10-летнего мальчика под Петербургом

Под Петербургом третьи сутки разыскивают пропавшего 10-летнего ребенка, упавшего в реку Сясь. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Водолазы третьи сутки разыскивают пропавшего 10-летнего мальчика под Петербургом. Отец потерял сына в ночь с 29 на 30 октября. Семья возвращалась с охоты в Волховском районе Ленобласти, в районе деревни Прокшеницы. Как стало известно «КП-Петербург» от источника в правоохранительных органах, на реке Сясь лодка с отцом и сыном перевернулась. По словам шокированного мужчины, он нигде не мог найти ребенка, на берегу его тоже не было. Отец быстро сообщил обо всем в полицию.

- На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Ребенок был одет в темно-синюю куртку, черны штаны и резиновые сапоги. Ростом он 140 сантиметров, худой, светло-русые волосы с длинной челкой, уши оттопырены. Семья полная, на учете не состоит, отец с матерью имеют еще двух детей, - рассказал «Комсомолке» источник.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности. Меру пресечения отцу пока не избирали. Волонтеры из водолазной группы «ДобротворецЪ» пишут в своей группе во «Вконтакте», что им нужна подмога в затянувшихся поисках.