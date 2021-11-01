Известный «гееборец» оказался заявителем по делу оголившейся модели у Исаакиевского собора

Стало известно имя доносчика на модель, оголившую ягодицы на фоне Исаакиевского собора. Фото: пресс-служба судов СПб / СОЦСЕТИ

Известный петербургский борец с геями Тимур Булатов признался, что это он написал донос в СК на модель, оголившую свои ягодицы на фоне Исаакиевского собора. Напомним, в отношении Ирины Волковой возбудили уголовное дело за оскорбление чувств верующих. Однако суд не стал избирать ей какую-либо меру пресечения и попросту отпустил. Женщина признала, что сделала глупость и пообещала впредь подобный контент не делать и не публиковать.

Как пишет Булатов на своей странице во «Вконтакте», он будет свидетелем по делу.

- Впереди этой ***** еще 300 тысяч штраф платить по ст. 148 УК РФ. Дуре 31 год, ума вообще нет! – гневается Булатов.

Ранее «гееборец» сорвал показы «Артдокфеста» в Петербурге, пожаловавшись в Роспотребнадзор.