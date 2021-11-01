Власти Петербурга запретили выступления уличных музыкантов во время локдауна

В Петербурге отозвали согласования у уличных музыкантов на выступления во время локдауна. Фото: Олег ЗОЛОТО

Власти Петербурга решили отозвать согласования у уличных музыкантов на время локдауна, который продлится в городе с 30 октября по 7 ноября. Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе комитета по культуре, в текущую эпидситуацию лучше избежать массовых скоплений людей на улицах. Всего чиновники успели согласовать выступления порядка 10 музыкантов, но после этого передумали.

- В целях недопущения массового скопления людей и в связи с невозможностью контролировать количество людей, одновременно слушающих выступление музыкантов (а их должно быть не более 40), комитет принял решение об отзыве ранее направленных согласований, - рассказали «Комсомолке» в Смольном.

Добавим, что следить за тем, кто и как соблюдает ограничительные меры в Северной столице на время локдауна можно в отдельной теме на сайте «КП-Петербург». Без нарушителей не обходится, особенно грешат бары и рестораны.