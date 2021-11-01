Семак заявил, что гостевой матч «Зенита» с «Ювентусом» станет определяющим

Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящей игры "Зенита" и "Ювентуса". Фото: ФК "Зенит"

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак назвал гостевой матч с туринским «Ювентусом» определяющим в плане борьбы за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, встреча сине-бело-голубых с итальянцами состоится в 23:00 во вторник, 2 ноября. Пока что петербургский клуб занимает третью строчку в группе, крупно обыграв «Мальме», но уступив грандам – «Челси» и, собственно, «Ювентусу».

- Поражение оставит только гипотетические шансы. Даже сейчас ситуация достаточно сложная, учитывая расклад сил в группе. Завтрашний матч является для нас определяющим. Мы не будем надеяться на то, что «Челси» будет терять очки. Естественно, нам нужна победа, но посмотрим, как сложится матч. Многое зависит от того, как сыграет соперник, - сказал Семак на предматчевой пресс-конференции.

К слову, в Италию не полетели из-за травм Оздоев, Сантос и Кузяев. Под вопросам и состояние Кругового и Малкома, но они сейчас с командой.