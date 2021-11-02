Заксобрание Петербурга потратит 3 млн рублей на источники бесперебойного питания

Парламент Петербурга потратит 3 млн рублей на источники бесперебойного питания. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Законодательное собрание Петербурга ищет подрядчика, который поставит 88 источников бесперебойного питания (ИБП). Об этом говорится в соответствующей госзакупке. Парламент хочет обезопасить себя на случай внезапного отключения электричества. Заксобрание выделило на ИБП чуть более 2,9 млн рублей. Судя по техническому заданию, батареи должны поставить в Мариинский дворец не позднее 17 декабря 2021 года. Деньги на покупку пойдут из городского бюджета.

- Объект закупки – поставка источников бесперебойного питания в количестве 88 штук. Средняя цена – 33 827 рублей, - отмечается в документации.

Добавим, что победителя в конкурсе определят в середине ноября, заявки принимаются до 10-го числа.