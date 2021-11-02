Концерт певицы Славы в Санкт-Петербурге перенесли на 2022 год

Концерт певицы Славы в БКЗ "Октябрьский" перенесли на весну. Фото: www.instagram.com/nastya_slava.

Концерт певицы Славы, который должен был состояться 3 ноября 2021 года в Санкт-Петербурге, перенесли из-за новых «ковидных» ограничений на следующий год. Артистка выступит на сцене БКЗ «Октябрьский» 19 мая 2022 года.

- Все ранее купленные билеты действительны и не требуют обмена, - отметили в пресс-службе концертного зала.

Напомним, певица Слава прославилась после песни «Попутчица». Всего за две недели он поднялся на первые строчки хит-парадов. Сейчас артистка занимается не только своим сольным проектом, но и активным продюсированием дочери.