Беглов заявил, что непривитые горожане с коронавирусом отбирают койки у «плановых» пациентов

Беглов пожурил непривитых петербуржцев, заболевающих коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетовал, что непривитые горожане с коронавирусом отбирают койки у тех больных, кто ждет плановую госпитализацию в медучреждение. Градоначальник попросил жителей Северной столицы как можно ответственнее провести нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, чтобы разорвать цепочки заражений инфекцией.

- Каждый, кто не делает прививку и попадает с ковидом в больницу, отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем, - цитируют губернатора в «Мойке78».

К слову, по планам Смольного, идеально прививать от коронавируса в день по 40 тысяч человек. Пока до этой планки не достает 14-15 тысяч горожан.