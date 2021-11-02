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Здоровье2 ноября 2021 0:37

Беглов заявил, что непривитые горожане с коронавирусом отбирают койки у «плановых» пациентов

Губернатор попросил петербуржцев осознанно провести нерабочие дни
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Беглов пожурил непривитых петербуржцев, заболевающих коронавирусом.

Беглов пожурил непривитых петербуржцев, заболевающих коронавирусом.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетовал, что непривитые горожане с коронавирусом отбирают койки у тех больных, кто ждет плановую госпитализацию в медучреждение. Градоначальник попросил жителей Северной столицы как можно ответственнее провести нерабочие дни, с 30 октября по 7 ноября, чтобы разорвать цепочки заражений инфекцией.

- Каждый, кто не делает прививку и попадает с ковидом в больницу, отнимает койку у того, кто ждет плановую медицинскую помощь. Эти люди рискуют не только своей, но и чужой жизнью и чужим здоровьем, - цитируют губернатора в «Мойке78».

К слову, по планам Смольного, идеально прививать от коронавируса в день по 40 тысяч человек. Пока до этой планки не достает 14-15 тысяч горожан.