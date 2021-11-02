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Общество2 ноября 2021 0:57

Пограничники Петербурга закупают сок на 1,5 млн рублей

Поучаствовать в конкурсе на поставку напитков можно до 11 ноября
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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В Петербурге погрануправление ФСБ ищет поставщика сока за 1,5 млн рублей.

В Петербурге погрануправление ФСБ ищет поставщика сока за 1,5 млн рублей.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ФГКУ Погрануправление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти ищет поставщика восстановленного сока. Об этом говорится в соответствующем конкурсе на сайте госзакупок. На все про все погранслужба готова отдать 1,5 млн рублей. Заявки можно подавать до 11 ноября 2021 года.

- Требуется поставка соков из фруктов (сок яблочный восстановленный, сок апельсиновый восстановленный, сок персиковый восстановленный с мякотью), - коротко сообщается в лоте.

Аукцион пройдет в закрытом формате на электронной площадке. Любопытно, что на сайте госзакупок технического задания и обоснования конкурса нет. А аукционная площадка, где располагается нужная информация, на момент публикации попросту не работает.