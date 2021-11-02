Лев Додин получил «Золотой софит» за постановку «Братьев Карамазовых»

В Петербурге назвали обладателей "Золотого софита". Фото: Смольный

В Петербурге состоялась церемония вручения главной городской театральной премии «Золотой софит». Среди лауреатов оказался именитый режиссер Лев Додин со своей постановкой легендарных «Братьев Карамазовых» - Театр Европы взял номинацию «Лучший спектакль малой формы». Премию за лучшую мужскую роль присудили Ивану Трусу за роль Ипполита Григорьевича Кислякова в «Товарище Кислякове». «Лучшую женскую роль» взяла Наталья Парашкина, сыгравшая Меропию Давыдовнк Мурзавецкую в спектакле «Волки и овцы».

На награждении присутствовал и губернатор Александр Беглов, похваливший государственные и частные театры за работу в столь трудный для города период.

- Театры и музеи работали в условиях ограничений, но жизнь искусства в Петербурге не останавливалась. Учреждения культуры организовали интернет-проекты, вели трансляции спектаклей онлайн, их смотрели в разных странах мира. Продолжались репетиции, и театры смогли в минувшем сезоне порадовать зрителей яркими премьерами, - цитируют градоначальника в пресс-службе Смольного.

Добавим, что всех лауреатов «Золотого софита» можно посмотреть по ссылке на сайте администрации Петербурга.