Последние новости в Санкт-Петербурге на 2 ноября 2021 года: Ухищрения индустрии красоты в локдаун и условный срок дочери Малафеева

"Комсомолка" собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 ноября 2021 года. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» собрала последние новости в Санкт-Петербурге на 2 ноября 2021 года. Суд назначил условный срок дочери Вячеслава Малафеева, пойманной в Северной столице на сбыте наркотиков. Об этом рассказал сам легендарный вратарь «Зенита». Помимо четырех лет условного лишения свободы Ксения получила «путевку» на медицинское лечение. Сейчас девочка более 8 месяцев находится в реабилитационном центре вдали от отца. По словам родных, она идет на поправку и больше не занимается вульгарным творчеством.

Власти Северной столицы показали, как будет украшен город к Новому году. В Петербурге разработали специальный брендбук для единого оформления. Стиль «Щелкунчика» остается, но в концепции есть и много новых световых украшений, декораций и вывесок. Посмотреть эскизы новогоднего Петербурга можно по ссылке в нашем материале.

Как стало известно «Комсомолке», локдаун в Северной столице пока не планирует продлевать. В Смольном считают ситуацию контролируемой, хоть она и далека от идеала. Власти очень надеются, что в нерабочие дни в городе будет минимум активности. Даже согласованные выступления уличных музыкантов оказались под запретом.

Журналистка «КП-Петербург» попала на партизанский фитнес и тайный маникюр, чтобы разобраться, как индустрия красоты работает во время локдауна. Если коротко, то зарабатывать хотят практически все, несмотря на введенные ограничения.