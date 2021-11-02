До +8 градусов и без осадков обещают 2 ноября в Санкт-Петербурге синоптики

2 ноября в Петербурге будет без осадков. Фото: Олег ЗОЛОТО

Начало ноября в нынешнем году обещает быть теплым и очень теплым. Дневные температуры будет держаться на 5-6 градусов выше нормы, а сильных дождей пока не предвидится. Вот и во вторник, 2 ноября, синоптики обещают облачную с прояснениями погоду и до +8 градусов.

- Во вторник в Петербурге существенных осадков не предвидится. Будет дуть юго-восточный умеренный ветер. Температура воздуха днем составит +3...+5, днем +6...+8 градусов. Атмосферное давление будет слабо повышаться и составит 763 мм ртутного столба, что немногим выше нормы , - сообщает городской гидрометцентр.

Впрочем, уже завтра синоптики обещают пусть небольшие, но дожди. Они продут в течение дня. А воздух точно также прогреется до +8 градусов. 4 ноября, в День народного единства, в Петербурге тоже немного пасмурно и до +9 градусов.