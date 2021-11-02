Новогодние туристические поезда к Деду Морозу запускают в Петербурге с 12 ноября

Новогодние туристические поезда начнут ходить из Петербурга. Фото: Олег ЗОЛОТО

Новогодний туристический маршрут для взрослых и, конечно, детей начнет ходить из Петербурга уже с середины ноября. С 12 числа тематический состав под названием «Зимняя сказка» увезет пассажиров в Великий Устюг - резиденцию Деда Мороза.

- За два дня туристы успеют посетить вотчину Деда Мороза, фабрику деревянных игрушек, увидят памятники северорусского зодчества, Кремль, заложенный Иваном Грозным в Вологде и многое другое, - сообщает пресс-служба РЖД.

Весь кольцевой маршрут из Петербурга в Петербург рассчитан на почти на трое суток. Состав будет отправляться с Ладожского вокзала по пятницам 12, 19 и 26 ноября, а также 3, 10, 17 и 24 декабря в 10:20 и прибывать обратно в 7:46 в понедельник.

Стоимость билетов начинается от 3424 рублей за плацкарт или 5902 рублей за место в купе.

Такой же поезд будет курсировать и из Москвы, но он еще заезжает и в Кострому.

При бронировании поездки стоит заранее уточнять обо всех карантинных ограничениях и требованиях.