Самолеты между Петербургом и Москвой задерживаются из-за тумана в столице

Туман в Москве сказался на расписании Пулково. Фото: Олег ЗОЛОТО

Несколько рейсов между Москвой и Петербургом задерживаются на прилет и вылет из-за сильного тумана, который ночью и утром 2 ноября окутал столицу. В общей сложности из столичных аэропортов Шереметьево, Домодедово и Внуково задерживается больше рейсов по всем направлениям, свыше 30 - отменены.

На данный момент из Петербурга на вылет задержаны четыре рейса в Москву (три во Внуково и один в Шереметьево», а также один рейс в Киров.

На прилет с задержкой в Пулково ждут три столичных рейса. При этом некоторые самолеты из Москвы прилетают во время или даже раньше положенного.

Пассажирам и встречающим стоит уточнять все вопросы в справочной службе аэропорта.