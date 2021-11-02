Четверть детей в Петербурге переносят коронавирус с пневмонией

Дети чаще стали тяжело болеть коронавирусом в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге новая волна коронавируса стала тяжелой для детей. Так, несовершеннолетние стали чаще оказываться в больницах с пневмонией. Об этом рассказала главный врач Детской городской больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

- Четверть инфицированных детей переносят коронавирус с пневмонией. Самому младшему пациенту подобным диагнозом всего 14 лет, - отметила Исанкина.

Кроме того, в реанимациях с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся четыре ребенка, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Врач отметила, что госпитализация находится на высоком уровне по сравнению с летним периодом. Каждый день в больницах оказываются по 70-95 детей с подтвержденным коронавирусом, пневмониями или другими инфекционными заболеваниями.