Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ФотоВидеоCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыИщем домЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Здоровье2 ноября 2021 10:11

Четверть детей в Петербурге переносят коронавирус с пневмонией

Четверо несовершеннолетних находятся в реанимации
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Дети чаще стали тяжело болеть коронавирусом в Петербурге

Дети чаще стали тяжело болеть коронавирусом в Петербурге

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге новая волна коронавируса стала тяжелой для детей. Так, несовершеннолетние стали чаще оказываться в больницах с пневмонией. Об этом рассказала главный врач Детской городской больницы №5 имени Филатова Людмила Исанкина в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

- Четверть инфицированных детей переносят коронавирус с пневмонией. Самому младшему пациенту подобным диагнозом всего 14 лет, - отметила Исанкина.

Кроме того, в реанимациях с коронавирусом в тяжелом состоянии находятся четыре ребенка, двое из них находятся на искусственной вентиляции легких.

Врач отметила, что госпитализация находится на высоком уровне по сравнению с летним периодом. Каждый день в больницах оказываются по 70-95 детей с подтвержденным коронавирусом, пневмониями или другими инфекционными заболеваниями.