Водолазы ищут в Ленобласти пропавшего на рыбалке 10-летнего школьника

В Ленобласти на реке ищут пропавшего мальчика. Фото: Олег ЗОЛОТО

Водолазы общественного объединения «ДобротворецЪ» выехали в Волховский район Ленинградской области, где уже третьи сутки не могут найти 10-летнего школьника, который пропал во время рыбалки. Лодка, на которой мальчик находился с отцом, перевернулась и оба упали в воду. Мужчина выплыл, а ребенок - нет.

- Река Сясь, деревня Погостище, Волховский район, Ленинградская область. Нужны водолазы и дайверы с полным комплектом снаряжения для погружения; подводные охотники; оператор эхолота; судоводители со своими лодками, - сообщается на странице ВКонтакте водолазного отряда.

Учитывая, что с момента исчезновения ребенка прошло уже трое суток, больших шансов найти мальчика живым осталось не так много.