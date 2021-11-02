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Общество2 ноября 2021 10:12

Водолазы ищут в Ленобласти пропавшего на рыбалке 10-летнего школьника

Ребенок плыл с отцом на лодке и не смог выбраться, когда она перевернулась
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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В Ленобласти на реке ищут пропавшего мальчика.

В Ленобласти на реке ищут пропавшего мальчика.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Водолазы общественного объединения «ДобротворецЪ» выехали в Волховский район Ленинградской области, где уже третьи сутки не могут найти 10-летнего школьника, который пропал во время рыбалки. Лодка, на которой мальчик находился с отцом, перевернулась и оба упали в воду. Мужчина выплыл, а ребенок - нет.

- Река Сясь, деревня Погостище, Волховский район, Ленинградская область. Нужны водолазы и дайверы с полным комплектом снаряжения для погружения; подводные охотники; оператор эхолота; судоводители со своими лодками, - сообщается на странице ВКонтакте водолазного отряда.

Учитывая, что с момента исчезновения ребенка прошло уже трое суток, больших шансов найти мальчика живым осталось не так много.