Петербург может достигнуть коллективного иммунитета в декабре

В Смольном рассказали, когда Петербург может достичь коллективного иммунитета Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прививочная кампания в Санкт-Петербурге активно продолжается. Особенно темпы увеличились после объявления о введении в городе QR-кодов. В комитете по здравоохранению ожидают, что 80 процентов населения города будут привиты уже к декабрю. Об этом в эфире телеканала "Санкт-Петербург" заявил первый заместитель председателя комитета Андрей Сарана.

- По темпу, который имеется у нас сейчас, к началу или середине декабря мы достигнем коллективного иммунитета. Если мы не потеряем темп, если мы будем прививать в районе 20 тысяч в сутки, - отметил Сарана.

Также зампредседатель добавил, что по мнению Смольного, опыт розыгрышей призов за вакцинацию стал неэффективным. Так, в Москве за возможность выиграть квартиры или автомобили дополнительно решили привиться лишь четыре процента горожан. Кроме того, есть размышления о том, что на 3-4 процента может повысить вакцинацию разрешения прививаться иностранными препаратами.