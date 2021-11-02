Водителя маршрутки задержали за изнасилование 17-летней девочки в Петербурге

Водителя маршрутки задержали по подозрению в изнасиловании девочки-подростка в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге задержали еще одного водителя маршрутки по подозрению в изнасиловании девочки-подростка. Подозреваемого поймали 31 октября 2021 года, однако само преступление произошло еще 16 октября. Об этом "КП-Петербург" рассказал источник в правоохранительных органах.

- Установлено, что 16 октября 49-летний водитель маршрутки К-94 вез 17-летнюю девочку. В какой-то момент, находясь в кабине микроавтобуса он набросился на пассажирку и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, - рассказал источник.

По факту было возбуждено уголовное дело. 31 октября мужчину задержали возле дома 85 по Большому Сампсониевскому проспекту, где он проживает.

На данный момент подозреваемый находится в изоляторе временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюремного заключения.