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Происшествия2 ноября 2021 10:57

Женщина на «Ладе» переехала пьяного мужчину, лежавшего на трассе в Ленобласти

Пострадавший погиб на месте
Петр КИБЕР
Петр КИБЕР
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Пьяного мужчину переехали на дороге под Лугой.

Пьяного мужчину переехали на дороге под Лугой.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Смертельное ДТП произошло 1 ноября в Лужском районе Ленинградской области. Вечером понедельника женщина на «Ладе Калине» переехала пьяного мужчину, который лежал на прямо на дороге.

- Около 18 часов 30 минут на автодороге «Городец-Конезерье» 42-летняя женщина, управляя своим автомобилем «Лада Калина», двигаясь в сторону деревни Конезерье, вне зоны пешеходного перехода совершила наезд на 52-летнего мужчину, который лежал на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Потерпевший от полученных травм погиб на месте, приехавшая бригада скорой помощи лишь констатировала смерть. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дознаватели Госавтоинспекции. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается.