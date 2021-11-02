Торжественные мероприятия в честь 300-летия провозглашения России империей пройдут в Петербурге

Торжественные мероприятия, посвященные 300-летию со дня провозглашения России империей, состоятся в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН

В Санкт-Петербурге 2 ноября 2021 года состоятся торжественные мероприятия в честь 300-летия со дня провозглашения России империей. В этот день в 1721 году в церкви Святой Троицы Петр Первый принял титул Императора.

- В честь события в Петербурге состоится молебен, торжественные церемонии, а также откроется выставка и научная конференция, - рассказали в комитете по культуре.

Выставка "Двуглавый орел. Символ российской государственности" откроется в зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости в 12:15 часов. Среди экспонатов будут предметы, которые были созданы во время существования империи, а также в современность.

В 13:30 часов в атриуме Комендантского дома Петропавловской крепости откроется пленарное заседание научной конференции, а в 15:39 часов также будет представлена премьера сюиты "300 лет Империи".