Двух полицейских задержали за покровительство автоугонщикам в Ленобласти

Двух полицейских поймали на взяточничестве в Ленобласти Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ленинградской области задержали двух полицейских, подозреваемых во взяточничестве. Стражей порядка, нарушивших свои обязанности, вычислили сотрудники собственной безопасности регионального главка. Об этом в главном управлении МВД по Петербургу и 47-му региону рассказали 2 ноября 2021 года.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий задержаны два сотрудника УМВД России по Всеволожскому району. Предварительно установлено, что за денежное вознаграждение они оказывали покровительство двоим мужчинам, подозреваемым в хищениях автотранспортных средств на территории Всеволожского района, - рассказали в полиции.

Самих угонщиков также задержали. В отношении недобросовестных полицейских возбудили уголовное дело.

После служебной проверки, полицейские будут уволены, а также понесут наказание в законном порядке. Их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.