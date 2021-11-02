25 миллионов рублей за уборку заплатит одна из больниц Петербурга

Год уборки в больнице оценили в 25 миллионов рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Петербургская городская больница №15 ищет подрядчиков, которые готовы целый год заниматься уборкой помещений. На эти цели учреждение готово потратить более 25 миллионов рублей. Именно такая сумма указана в заявке.

- Оказание услуг по комплексной уборке помещений и прилегающей территории в 2022 году, - говорится в описании лота на сайте госзакупок.

Изначальная цена контракта, которая может уменьшится в ходе торгов на понижение, заявлена в 25 миллионов 139 тысяч 956 рублей.

За эти деньги подрядчик должен будет один раз провести уборку здания на миллион рублей, раз в месяц наводить глобальную чистоту, оцененную в почти два миллиона за каждый, а также оказывать мелкие услуги клининга на 300 с небольшим тысяч в общем.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 8 ноября, победитель торгов будет определен позднее.